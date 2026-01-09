Strisce blu gratis per mezz’ora nel centro di Terni per chi paga il parcheggio con la app

A Terni, chi utilizza l’app per pagare il parcheggio nelle aree di sosta del centro può usufruire di mezz'ora gratuita sulle strisce blu. Questa iniziativa, introdotta come misura temporanea, diventa ora una disposizione strutturale, offrendo ai cittadini e ai visitatori un’opzione in più per parcheggiare con maggiore flessibilità e comodità.

La mezz'ora gratuita per le strisce blu dei parcheggi del centro di Terni diventa una misura strutturale. Lo ha deciso la giunta comunale che ha voluto andare oltre la sperimentazione inizialmente prevista fino al 6 gennaio. La gratuita è legata agli utenti che utilizzano la app, in particolare. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Leggi anche: A Genzano di Roma la sosta sulle strisce blu si paga con l'app Telepass

Leggi anche: Strisce blu gratis in centro. L’iniziativa del Comune per le festività natalizie

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Terni, gratis i primi 30 minuti di parcheggio sulle strisce blu: per usufruirne serve un’app - Ad annunciare la nuova misura strutturale è la giunta comunale che informa sulla volontà dell’amministrazi ... umbria24.it

Aumentano le tariffe delle strisce blu in centro storico - Il Comune di Ravenna aumenterà le tariffe dei parcheggi a pagamento in centro storico a partire dal 1° marzo 2026. ravennaedintorni.it