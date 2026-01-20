Dopo l'incontro contro Damian Priest a SmackDown del 2 gennaio 2026, Aleister Black non è più apparso negli show WWE. La sua assenza ha suscitato interesse tra i fan e gli addetti ai lavori, portando alla luce le ragioni dietro questa pausa. In questo articolo, analizzeremo le possibili motivazioni e le ultime novità riguardanti l’ex campione NXT e il suo futuro nel roster WWE.

L’ex campione NXT Aleister Black non è apparso negli show WWE da quando ha combattuto in un Ambulance Match contro Damian Priest a SmackDown il 2 gennaio 2026. Questo ha portato a rumors e domande da parte dei fan sulla sua salute e perché è sparito dalla TV. Pausa prevista e leggero infortunio. PWInsider ci informa che la sua assenza sarebbe una pausa già pianificata dagli sceneggiatori WWE, per “ vendere ” la brutalità del match contro Priest. Durante l’Ambulance Match, però Black ha subìto una leggera frattura al coccige, ma non si tratterebbe di un infortunio serio che preoccupa la WWE, questo è ciò che ha riportato invece oggi Dave Meltzer. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Svelato il motivo dietro l’assenza di Aleister Black

Leggi anche: WWE: Aleister Black attacca Damian Priest a SmackDown, la faida non è ancora finita

Leggi anche: Infortunio Yildiz, il turco non è stato convocato per Cremonese Juve: svelato il motivo della sua assenza. I dettagli

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: WWE: Svelato il motivo dell’assenza di Charlotte Flair; AEW: Trey Miguel fuori dalla AEW dopo pochi giorni, svelato il motivo dell’assenza; WWE: Svelato il motivo dell’assenza di Rey Mysterio a Raw; AEW | Trey Miguel fuori dalla AEW dopo pochi giorni svelato il motivo dell’assenza.

damian priest vs aleister black smackdown

Fischi e cori dei tifosi del Lecce durante il minuto di silenzio Svelato il motivo - facebook.com facebook