WWE | Svelato il motivo dietro l’assenza di Aleister Black

Da zonawrestling.net 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l'incontro contro Damian Priest a SmackDown del 2 gennaio 2026, Aleister Black non è più apparso negli show WWE. La sua assenza ha suscitato interesse tra i fan e gli addetti ai lavori, portando alla luce le ragioni dietro questa pausa. In questo articolo, analizzeremo le possibili motivazioni e le ultime novità riguardanti l’ex campione NXT e il suo futuro nel roster WWE.

L’ex campione NXT Aleister Black non è apparso negli show WWE da quando ha combattuto in un Ambulance Match contro Damian Priest a SmackDown il 2 gennaio 2026. Questo ha portato a rumors e domande da parte dei fan sulla sua salute e perché è sparito dalla TV. Pausa prevista e leggero infortunio. PWInsider ci informa che la sua assenza sarebbe una pausa già pianificata dagli sceneggiatori WWE, per “ vendere ” la brutalità del match contro Priest. Durante l’Ambulance Match, però Black ha subìto una leggera frattura al coccige, ma non si tratterebbe di un infortunio serio che preoccupa la WWE, questo è ciò che ha riportato invece oggi Dave Meltzer. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

wwe svelato il motivo dietro l8217assenza di aleister black

© Zonawrestling.net - WWE: Svelato il motivo dietro l’assenza di Aleister Black

Leggi anche: WWE: Aleister Black attacca Damian Priest a SmackDown, la faida non è ancora finita

Leggi anche: Infortunio Yildiz, il turco non è stato convocato per Cremonese Juve: svelato il motivo della sua assenza. I dettagli

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: WWE: Svelato il motivo dell’assenza di Charlotte Flair; AEW: Trey Miguel fuori dalla AEW dopo pochi giorni, svelato il motivo dell’assenza; WWE: Svelato il motivo dell’assenza di Rey Mysterio a Raw; AEW | Trey Miguel fuori dalla AEW dopo pochi giorni svelato il motivo dell’assenza.

damian priest vs aleister black smackdown

Video damian priest vs aleister black smackdown

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.