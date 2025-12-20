WWE | Aleister Black attacca Damian Priest a SmackDown la faida non è ancora finita

Aleister Black ha teso un agguato a Damian Priest durante la puntata di WWE SmackDown del 20 dicembre, dimostrando che la sua rivalità con il membro dei Terror Twins è tutt'altro che conclusa. Damian Priest apre lo show con un tributo a John Cena. La puntata registrata a Hershey, in Pennsylvania, si è aperta con Damian Priest sul ring per un promo. L'ex World Heavyweight Champion ha voluto omaggiare John Cena, ritiratosi ufficialmente dal wrestling dopo la sconfitta contro Gunther a Saturday Night's Main Event. Priest ha definito Cena il più grande di tutti i tempi, invitando il pubblico a scandire "Thank You Cena".

WWE: Vittoria dominante per Ripley e Priest nel main eventi di SmackDown - Nel corso dell’ultima puntata di SmackDown andata in onda la scorsa notte, il pubblico ha assistito a un match intenso e ricco di azione che ha visto protagonisti Rhea Ripley e Damian Priest opposti a ... zonawrestling.net

A #SmackDown i Terror Twins sono tornati a lottare in coppia e hanno sconfitto Aleister Black e Zelina Vega! Vi è piaciuta l'ultima puntata dello show blu targato #WWE - facebook.com facebook

