Wizz Air ha annunciato un’espansione delle rotte da Palermo, rafforzando i collegamenti con alcune destinazioni internazionali e regionali. L’aeroporto della città diventa così un punto di partenza più importante per chi viaggia, con nuove tratte che facilitano gli spostamenti verso l’estero. La compagnia punta a incrementare la presenza sull’isola, rendendo più semplice raggiungere diverse mete, anche lontane.

**** Palermo, 4 febbraio 2026 – Con un ulteriore passo verso la crescita della connettività internazionale, l’aerodromo di Palermo è ormai il punto di partenza per una serie di rotte intercontinentali e regionali, grazie all’espansione delle operazioni di Wizz Air. La compagnia aerea low cost, già presente nella capitale della Sicilia con rotte significative, ha annunciato l’apertura di nuovi collegamenti diretti a destinazioni strategiche, tra cui le città della Sicilia interiore, con particolare riferimento ai comuni di Enna, Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Gagliano, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Sperlinga, Troina, Valguarnera e Villarosa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Wizz Air amplia rotte da Palermo, favorisce connettività internazionale nell’isola

Wizz Air annuncia di aver stabilizzato la sua base a Palermo, rafforzando la presenza in Italia.

Wizz Air ha annunciato l’avvio di un nuovo volo diretto tra Palermo e Sofia.

Wizz Air torna protagonista a Palermo: due Airbus, nuove rotte e quasi un milione di posti nel 2026Con il posizionamento di due aeromobili Airbus A321neo e l’apertura di dieci nuove rotte verso sette Paesi, Palermo diventa ufficialmente la 39ª base Wizz ... sicilianews24.it

Wizz air apre base a Palermo con due A321neo e dieci rotteDue aerei Airbus A321neo posizionati all'aeroporto internazionale di Palermo Falcone Borsellino e dieci rotte (nove annuali) verso sette Paesi. (ANSA) ... ansa.it

Wizz Air potenzia i collegamenti dal Marco Polo: inaugurata la rotta Venezia-Palermo --> https://www.nordest24.it/wizz-air-venezia-palermo-nuova-rotta - facebook.com facebook

