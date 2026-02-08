Romagna a Wine Paris 2026 | dieci cantine per promuovere vini e territorio nel mercato internazionale

Romagna torna protagonista a Wine Paris 2026. Il Consorzio Vini di Romagna porterà dieci cantine per far conoscere i suoi vini e il territorio internazionale. È un passo deciso per rafforzare la presenza sul mercato globale e mostrare la qualità della produzione locale. La partecipazione dimostra che la regione punta a conquistare nuovi clienti e a valorizzare il patrimonio vitivinicolo.

Il Consorzio Vini di Romagna rafforza la sua presenza internazionale, confermando la partecipazione a Wine Paris 2026 con una delegazione di dieci cantine associate, un segnale forte dell’impegno costante nella valorizzazione del patrimonio vitivinicolo regionale. L’evento, in programma a Parigi dal 9 all’11 febbraio 2026, rappresenta per il consorzio un’occasione cruciale per consolidare la propria immagine e promuovere le eccellenze del territorio romagnolo su un palcoscenico di rilevanza mondiale. La partecipazione, la seconda consecutiva, si inserisce in una strategia ben definita volta a incrementare la visibilità dei vini romagnoli e a favorire nuove opportunità di business.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Romagna Wine Il Consorzio Vini di Romagna rinnova la sua presenza a Wine Paris 2026 con dieci cantine associate Il Consorzio Vini di Romagna torna a Wine Paris. Le cantine forlivesi del Consorzio Vini di Romagna al Wine Paris 2026 Le cantine di Romagna tornano a Parigi per il Wine Paris 2026. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Romagna Wine Argomenti discussi: Il Consorzio Vini di Romagna a Wine Paris 2026 con dieci cantine associate; Le cantine cesenati del Consorzio Vini di Romagna al Wine Paris 2026. Consorzio Vini di RomagnaIl Consorzio Vini di Romagna è da poco rientrato da Wine Paris 2025, svoltasi dal 10 al 12 febbraio nella capitale francese. Una fiera ben organizzata, 5.300 gli espositori per oltre 50.000 ... ravennanotizie.it La carica del vino italiano a Wine Paris: due padiglioni e 30 collettive regionaliÈ iniziato il conto alla rovescia per la sesta edizione di Wine Paris, la fiera parigina dedicata al vino e organizzata da Vinexposium. Dal 10 al 12 febbraio al Paris Expo Porte de Versailles sono ... quotidiano.net Oltre al Wine Paris 2026 ci saranno altre novità in arrivo, tutte concentrate in un luogo a dir poco affascinante. L’organizzazione ha scelto infatti di promuovere altre due manifestazioni dal titolo Be Spirits e Be No: tutte le curiosità da non perdere facebook Il Franciacorta alla fiera Wine Paris in vetrina con 30 cantine x.com

