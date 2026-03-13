William al timone | la coppia reale in missione sul Tamigi

Il 12 marzo, il Principe William ha condotto una scialuppa della Royal National Lifeboat Institution lungo il Tamigi. La coppia reale era presente in quella giornata, con William che ha assunto il ruolo di timoniere durante l’attività sul fiume. La scena si è svolta con il Principe che ha gestito la barca in modo diretto e senza interventi esterni, mentre la coppia partecipava alla missione sul fiume.

Il 12 marzo, il Principe William ha preso il timone di una scialuppa della Royal National Lifeboat Institution lungo il fiume Tamigi. La Principessa Kate lo ha affiancato sedendo dietro di lui durante questa visita alla stazione Tower a Londra. Questa attività si è svolta nella base più trafficata del Regno Unito, dove la coppia reale ha mostrato interesse diretto per le operazioni di salvataggio marittimo. Il momento è stato catturato mentre i due reali interagivano con l’equipaggio e le attrezzature di emergenza. L’impegno reale sulla sicurezza marittima. La scelta della stazione Tower non è casuale, poiché rappresenta il punto nevralgico delle operazioni di soccorso fluviali nel cuore di Londra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

