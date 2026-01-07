TRON Ares debutta in streaming su Disney+ missione dal digitale al mondo reale

TRON Ares debutta su Disney+ offrendo agli spettatori un’esperienza immersiva tra mondo digitale e realtà. La trama segue il personaggio di Ares che esce dal Grid, affrontando tematiche di intelligenza artificiale e interazione umana. La produzione propone azione ad alta velocità e una qualità visiva in IMAX Enhanced, ampliando così il confine tra universo virtuale e mondo reale.

Il nuovo anno segna il ritorno nel Grid con l'arrivo su Disney+ di TRON: Ares, il terzo capitolo della rivoluzionaria saga targata Disney,in streaming dal 7 gennaio. Diretto da Joachim Rønning, TRON: Ares invita il pubblico a vivere un nuovo mondo sorprendente e uno spettacolo ad alta velocità. L'azione mozzafiato trasporta gli spettatori in uno scontro ad alto rischio tra l' intelligenza artificiale e l' umanità, alimentato da effetti visivi all'avanguardia e da un'elettrizzante colonna sonora originale dei Nine Inch Nails.

