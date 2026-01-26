Kate Middleton e il principe William parteciperanno alle Olimpiadi di Milano-Cortina, partecipando a un'attività di curling. La loro partecipazione dimostra l’interesse reale per gli sport invernali, con momenti di coinvolgimento e spontaneità, come il gesto di Kate che scivola sul ghiaccio durante una prova. Un’occasione per seguire da vicino la presenza della coppia in un evento di grande rilevanza internazionale.

Si è chinata su un ginocchio, ha afferrato il disco e scivolando sul ghiaccio, lo ha lanciato con destrezza accompagnata dal suo inconfondibile sorriso. Kate Middleton ha portato un saluto speciale all’ Accademia nazionale di Curling di Stirling, in Scozia, dove ha salutato i campioni in partenza per le olimpiadi della neve di Milano-Cortina. La principessa più amata ha mostrato la ritrovata forma sfoderando il suo amore per lo sport e l’agonismo. Sono celebri infatti le sue competizioni con William quando ancora erano fidanzati e, prima della rottura, anche con il cognato Harry. “E’ più difficile di quanto non sembri” ha poi commentato rialzandosi in piedi a chi l’ha avvicinata dopo l’esibizione organizzata per ricordare al paese come gli atleti di questa disciplina abbiano sempre portato medaglie e soddisfazioni in patria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “E’ più difficile di quanto non sembri”: Kate Middleton gioca a curling con il principe William, la coppia reale sarà alle Olimpiadi di Milano-Cortina

Grande divertimento per il principe William e Kate Middleton: impegnati in una visita in Scozia, si sono divertiti a sfidarsi a curlingDurante una visita ufficiale in Scozia, il principe William e Kate Middleton hanno condiviso un momento di leggerezza partecipando a una sfida di curling.

Leggi anche: Kate Middleton e il Principe William pronti alla sfida più grande per il 2026

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Perché trattenere i talenti è più difficile che trovarli?; Tutti Fenomeni e il giorno più difficile della settimana; Più agenti e più spazio? Gli effetti della Legge di Bilancio sulle carceri italiane; La difficile missione di affiancare genitori e ragazzi nell'orientamento.

STEM, quanto è difficile fare carriera per le donne? In italia di piùIn Europa le persone di genere femminile si formano in materie scientifiche e tecnologiche, ma la loro presenza nell’ambito diminuisce nel corso della carriera, un fenomeno conosciuto come leaky ... tg24.sky.it

Garlasco, la posizione di Andrea Sempio sempre più difficile. Cade il presunto movente di StasiProsegue la nuova indagine per il delitto di Garlasco, sono diversi i sospetti nei confronti di Andrea Sempio, attuale indagato, mentre cade il movente addebitato a Stasi ... libero.it

Non è solo un cappotto tartan: Kate Middleton lo ha anche disegnato. Il suo debutto (a sorpresa) da stilista. Tutti i dettagli - facebook.com facebook