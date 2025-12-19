Manchester City-West Ham sabato 20 dicembre 2025 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici Vittoria e clean sheet per i Citizens?
Nonostante il previsto pesante turnover, il Manchester City si è qualificato per le semifinali di Coppa di Lega battendo 2-0 il Brentford, mettendo così a segno la sesta vittoria di fila in tutte le competizioni. Pep Guardiola avrà così a disposizione una rosa fresca per affrontare un West Ham che si presenterà all’Etihad in piena . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Dove vedere Manchester City-West Ham sabato in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Pronostico Manchester City-West Ham: analisi, quote e consigli; quote Manchester City West Ham: il pronostico sui Citizens; Guardiola: il City è in forma e pronto ad affrontare il folle calendario festivo.
Pronostico Manchester City vs West Ham – 20 Dicembre 2025 - West Ham apre un interessante capitolo di Premier League in programma il 20 Dicembre 2025 alle 16:00 all’Etihad Stadio. news-sports.it
Manchester City-West Ham, pronostici e quote: Haaland uomo chiave all'Etihad Stadium - Manchester City favorito per la sfida di sabato contro il West Ham: occhi puntati su Haaland all’Etihad Stadium ... it.blastingnews.com
Pronostico Manchester City-West Ham: Guardiola la vince così - West Ham è una partita della diciassettesima giornata di Premier League: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it
