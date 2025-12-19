Manchester City-West Ham sabato 20 dicembre 2025 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici
Sabato 20 dicembre 2025 alle ore 16:00, Manchester City e West Ham si affrontano in un match ricco di aspettative. Nonostante il previsto turnover, i Citizens si preparano a scendere in campo con la determinazione di consolidare il momento positivo, dopo aver conquistato la semifinale di Coppa di Lega con una vittoria convincente. Un appuntamento da non perdere, tra formazioni in forma e pronostici ancora incerti.
Nonostante il previsto pesante turnover, il Manchester City si è qualificato per le semifinali di Coppa di Lega battendo 2-0 il Brentford, mettendo così a segno la sesta vittoria di fila in tutte le competizioni. Pep Guardiola avrà così a disposizione una rosa fresca per affrontare un West Ham che si presenterà all’Etihad in piena . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
