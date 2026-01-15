Cieli nuvolosi e qualche pioggia | temperature in lieve aumento

Le condizioni meteorologiche in Europa sono caratterizzate da cieli nuvolosi e occasionali piogge, con temperature in lieve aumento. Un sistema depressionario situato a ovest della Gran Bretagna e un minimo pressorio sul Mar Nero influenzano il clima regionale. Queste condizioni apportano variazioni di tempo moderate, con nuvolosità diffusa e possibili precipitazioni nelle aree interessate.

Scenario Europeo caratterizzato da un una depressione ad ovest della Gran Bretagna ed un minimo pressorio che interesserà l'area del Mar Nero. Nel mezzo di questi minimi, il promontorio altopressorio, presente sul Mediterraneo centrale, seppur in lieve flessione, continua a far affluire umide correnti meridionali. Cieli nuvolosi associati, sulle aree centro occidentali della nostra regione, a deboli, locali fenomeni precipitativi di debole intensità. Il passaggio frontale atteso per il week end, potrebbe regalare un po' di neve in montagna oltre i 13001500 m. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo.

Meteo, in arrivo settimana di nuvole e pioggia - DOMENICA: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. primocanale.it

Previsioni meteo, svolta nel weekend: meno freddo ma pioggia in arrivo - In arrivo nuvolosità soprattutto sulle regioni settentrionali con piogge su Liguria, alta Toscana e Friuli Venezia- tg24.sky.it

Settimana europea in arrivo: cambiamenti climatici nell'Atlantico! (11-17 gennaio 2025)

MERCOLEDI': infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sulle pianure meridionali cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, facebook

Freddo intenso e cieli nuvolosi tra il 6 e il 7 gennaio x.com

