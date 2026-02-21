Cocktail e zodiaco a Milano | la nuova drink list di ByIT Brera firmata da Dario Schiavoni
Dario Schiavoni ha creato una nuova drink list per ByIT Brera a Milano, ispirata ai segni dello zodiaco. La selezione di cocktail punta a coinvolgere i clienti, offrendo bevande che riflettono le caratteristiche di ogni segno zodiacale. Le serate al locale diventano così occasioni per scoprire un drink che racconta un pezzo di personalità. La proposta invita a vivere momenti unici, dove ogni bicchiere ha una storia da condividere.
Ci sono serate in cui un cocktail non basta: bisogna che racconti qualcosa, che abbia un’anima, che risponda alla domanda — mai troppo razionale — di chi siamo davvero. È partito da questa intuizione Dario Schiavoni, Bar Manager di ByIT, il cocktail bar del gruppo IT incastonato tra i vicoli di Brera, in via Fiori Chiari 32, per costruire una nuova drink list che ha la forma di un oroscopo e il sapore di una rivelazione. Dodici cocktail, dodici segni, dodici ritratti liquidi. Un progetto che non ha nulla di esoterico, ma tutto della migliore mixology contemporanea: tecnica precisa, ingredienti selezionati, una narrazione che accompagna ogni sorso e che trova nell’abbinamento con la pizza IT — sottile, croccante, ora disponibile in tre nuovi impasti — il suo contrappunto gastronomico perfetto.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
