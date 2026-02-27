Waterpolo Preview | Rari Nantes Salerno-Telimar scontro diretto che vale la salvezza

La diciassettesima giornata del campionato di Serie A1 maschile di waterpolo prevede la sfida tra Rari Nantes Salerno e Telimar. La partita si svolgerà in vasca e rappresenta un momento chiave per la lotta alla salvezza. Entrambe le squadre si preparano a scendere in acqua per quello che si preannuncia un incontro decisivo nella stagione.

Il campionato di Serie A1 maschile torna in vasca per i match della diciassettesima giornata, quarta del girone di ritorno. Nel fine settimana si giocano anche alcune sfide di grande interesse sui campi della Piscina Bianchi, di Santa Maria Capua Vetere e al Foro Italico. Riflettori puntati soprattutto sul delicato scontro salvezza tra la Rari Nantes Salerno e il Telimar Palermo. Per la formazione campana si tratta di un passaggio fondamentale nella corsa alla permanenza in categoria, con l’obiettivo di conquistare il primo successo nel girone di ritorno. A presentare il momento della squadra giallorossa e la sfida diretta è Gennaro Parrilli, che analizza lo stato di forma del gruppo e l’importanza di una partita che può indirizzare in modo decisivo la lotta salvezza. 🔗 Leggi su Oasport.it

