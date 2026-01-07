Il Venezuela avvia negoziati con gli Stati Uniti sul petrolio
Il Venezuela ha annunciato l’avvio di negoziati con gli Stati Uniti riguardo alla fornitura di petrolio. La comunicazione, diffusa dalla compagnia statale Pdvsa, segnala un possibile sviluppo nelle relazioni energetiche tra i due paesi. La trattativa rappresenta un passo importante in un contesto di evoluzione delle dinamiche del mercato petrolifero internazionale.
Il Venezuela ha avviato ufficialmente un negoziato con gli Stati Uniti sulla fornitura di petrolio. È quanto si legge in un comunicato della compagnia statale Pdvsa (Petróleos de Venezuela, S.A.). Il processo, spiega la nota, «si sta svolgendo secondo accordi simili a quelli in vigore con aziende internazionali, come Chevron, e si basa su una transazione strettamente commerciale, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e reciproco vantaggio». Il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha riferito che i leader venezuelani ad interim hanno chiesto che il carico di petrolio sequestrato sulla nave Sophia, abbordata nel Mar dei Caraibi, faccia parte dell’accordo: «Sanno che l’unico modo per trasportare greggio e generare entrate senza andare incontro al collasso economico è collaborare con noi». 🔗 Leggi su Lettera43.it
