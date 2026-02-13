Una donna ha tentato di portare via una bambina dalla scuola dell'infanzia di Roma, affermando di essere la babysitter. Le insegnanti si sono accorte che qualcosa non andava, perché l’estranea non mostrava alcuna autorizzazione firmata dai genitori. I genitori, oltre a non sapere nulla, si sono subito allarmati quando hanno scoperto l’accaduto.

Momenti di paura nella mattinata di venerdì in una scuola dell’infanzia nella zona di Monteverde. Una donna, forse straniera, si è presentata all’ingresso, spacciandosi per babysitter, chiedendo di poter prelevare una bambina su incarico dei genitori e mostrando alle maestre una fotografia della piccola sul telefono cellulare. Sono state tuttavia le stesse responsabili della struttura a insospettirsi per l’atteggiamento della sconosciuta, che non aveva alcuna delega. Le maestre hanno subito telefonato ai genitori della bambina, di tre anni, chiedendo loro se avesse inviato qualcuno per prendere la figlia ricevendo una risposta negativa, anche sulla questione della delega. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Roma, donna tenta di rapire una bambina dalla scuola dell'infanzia: "Sono la babysitter"

Una donna ha tentato di rapire una bambina di 3 anni a scuola nel quartiere Monteverde di Roma, perché si era spacciata per una babysitter.

A Roma, due giorni fa, una donna si è travestita da babysitter e ha cercato di portare via una bambina di tre anni dall’asilo di Monteverde, creando grande paura tra i genitori.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Tenta di salvare una volpe dalle auto in transito, ma viene morsa alla mano. Paura vicino Roma: donna finisce in ospedale; Roma, emergenza a San Lorenzo: l'aggressore dei passanti resta libero; Il prete e l'amante: tentò di rapinarla e la colpì con un lingotto. Ieri il patteggiamento a un anno e quattro mesi; Tenta di uccidere la compagna con la caffettiera e il coltello: arrestato a Roma.

Roma: Finta babysitter tenta di rapire una bimba a scuolaAGI - E' allerta nel quartiere romano Monteverde dove, mercoledì scorso, una 'finta' babysitter ha tentato di rapire una bambina di 3 anni da una scuola dell'infanzia. Gli insegnanti, insospettiti, ha ... msn.com

Donna si finge babysitter per rapire due bambine negli asili di Monteverde a Roma, polizia le dà la cacciaSventati due tentati rapimenti di bambini davanti alle scuole di Monteverde a Roma. Una donna si è finta babysitter: è in fuga. Allarme sicurezza ... virgilio.it

L’Adoc ha presentato oggi a Roma, il libro “Una donna sola al comando” di Bruna Osimo. Un incontro intenso, nella splendida cornice di Palazzo Valentini, che non ha solo celebrato la prima grande top manager italiana, ma ha ridisegnato la figura di Marisa - facebook.com facebook