Bimba di 17 mesi ingerisce per sbaglio i farmaci della mamma | trasferita d'urgenza in ospedale a Palermo

Una bambina di 17 mesi è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Palermo dopo aver ingerito accidentalmente i farmaci della madre. Attualmente si trova in terapia intensiva pediatrica, sotto osservazione medica. L’incidente evidenzia l’importanza di custodire i farmaci in modo sicuro per prevenire rischi di ingestione accidentale da parte dei bambini piccoli.

