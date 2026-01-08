Crolla l’impalcatura in un cantiere di Pavia | grave un operaio precipitato da tre metri

A Pavia, il 8 gennaio 2026, un'operazione di cantiere si è conclusa con il crollo di un'impalcatura, causando la caduta di un lavoratore da un’altezza di circa tre metri. L’incidente ha richiesto interventi di emergenza e sta facendo scattare le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.

Pavia, 8 gennaio 2026 - L 'impalcatura è crollata proprio mentre c'era sopra l'operaio, che è caduto da un'altezza di circa 3 metri. L'uomo, di 57 anni, è stato trasportato con l'ambulanza in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico San Matteo. Non è in pericolo di vita ma presentava sospette f ratture alle gambe, per una prognosi ancora da stabilire all'esito degli esami diagnostici. L'allarme. L'infortunio sul lavoro è successo nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 8 gennaio, nel cantiere dell 'ex Mondino, in via Palestro a Pavia, nel centro storico, non lontano da piazzale Minerva. Erano da poco passate le 14.

