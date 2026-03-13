Vive sotto la pensilina degli autobus il sindaco | Ha scelto di rifiutare ogni assistenza

Da alcuni giorni sui social si diffonde un appello per aiutare una donna che si trova a vivere in condizioni di disagio vicino alla casa della salute di Narni scalo. Il sindaco ha riferito che la donna vive sotto la pensilina degli autobus e ha deciso di rifiutare ogni forma di assistenza. La richiesta di supporto da parte dei cittadini è diventata un tema di discussione nel quartiere.

Il tam tam via social per la situazione di una donna a Narni scalo, l'intervento di Lorenzo Lucarelli: "La signora sta bene e da circa cinque anni vive spostandosi in diverse zone d'Italia senza una dimora stabile" Da alcuni giorni sui social è partito un tam-tam attraverso il quale molti cittadini chiedono di poter fare qualcosa per aiutare "quella donna che vive in condizioni di apparente disagio nei pressi dell'area adiacente alla casa della salute di Narni scalo". La stessa, stando a quanto riferiscono i cittadini, si sposterebbe da un punto all'altro del piazzale, dove si trovano anche un bar-tavola calda d un supermercato. A interessarsi della questione è stato anche il Comune di Narni.