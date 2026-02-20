Nel 2008, la casa editrice tedesca Langenscheidt ha annunciato la parola giovanile dell’anno, scelta tra migliaia di termini usati dai giovani. Il sindaco Fabio ha deciso di comunicare pubblicamente quale termine ha vinto quest’anno, attirando l’attenzione sui modi di parlare dei ragazzi. La selezione si basa su quanto le parole siano utilizzate nelle conversazioni quotidiane e sui social. Questa iniziativa ha coinvolto studenti e insegnanti della città, che hanno suggerito diverse proposte. La parola vincitrice verrà annunciata durante un evento pubblico la prossima settimana.

Nel lontano 2008 la casa editrice tedesca Langenscheidt ha lanciato la Jugendwort des Jahres, ’parola giovanile dell’anno’. Nel 2025 il gioco tanto amato dai tedeschi si è giocato anche da noi. L’iniziativa, ideata dal linguista Massimo Arcangeli si è svolta nella cornice del Festival della Lingua Italiana e delle Lingue d’Italia e in collaborazione con i Comuni di Siena, Firenze e di Grosseto, con la Regione Toscana e la rete nazionale dei licei classici; con la partecipazione, fra gli altri, delle Università di Firenze e di Siena, della Stranieri di Siena, del Polo Universitario Grossetano, dell’ Accademia della Crusca e della Società Dante Alighieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il sindaco Fabio ha scelto la parola vincitrice

