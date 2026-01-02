Talsano | devastata pensilina della fermata autobus Danni al bene comune

A Talsano, in Corso V., la pensilina della fermata dell'autobus è stata danneggiata da atti vandalici. Kyma Mobilità ha diffuso un comunicato per segnalare i danni al bene pubblico, evidenziando l'importanza di preservare gli spazi condivisi e promuovendo un comportamento rispettoso nei confronti delle infrastrutture urbane.

Di seguito un comunicato diffuso da Kyma mobilità: Vandali in azione contro una pensilina di Kyma Mobilità a Talsano, in Corso V. Emanuele II. Vetri in frantumi e frammenti sul marciapiede ci raccontano ancora una volta che c'è tanto da fare sul piano culturale e, di riflesso, sul senso di civiltà. L'anno nuovo inizia con questa triste notizia che fa riflettere sulla mancanza di rispetto nei confronti del cosiddetto "bene comune". Categoria in cui rientrano le pensiline, ripari necessari per gli utenti in attesa degli autobus, che appartengono alla collettività. "Non sapremo mai cosa porta questi vandali a compiere azioni di questo genere, cosa vogliano dimostrare.

In frantumi vetrata della pensilina alla fermata dei bus a Taranto - Atto vandalico ai danni di una pensilina di Kyma Mobilità, l'azienda per il trasporto urbano di Taranto. ansa.it

