Grande partecipazione al pranzo sociale del Circolo per la Terza Età di Vitulano

Oltre un centinaio di persone si sono ritrovate domenica a Vitulano per il pranzo sociale del Circolo per la Terza Età. L’evento ha richiamato molti soci e amici, che hanno condiviso un momento di festa e di convivialità. La giornata si è svolta senza intoppi, con cibo e sorrisi, rafforzando il legame tra i partecipanti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si è svolta domenica 9 febbraio 2026 una giornata all’insegna della convivialità e della condivisione, organizzata dal Circolo Sociale per la Terza Età di Vitulano, che ha visto una numerosa partecipazione di soci e amici in occasione del pranzo sociale. L’evento è stato il frutto di una vera collaborazione collettiva: i soci si sono messi all’opera preparando ben 10 kg di “cecatielli”, mentre altre pietanze sono state acquistate dal circolo e molte sono state portate direttamente dai partecipanti, ciascuno contribuendo con entusiasmo e spirito di comunità. La giornata si è svolta in un clima sereno e festoso, confermando ancora una volta l’importanza del circolo come punto di riferimento sociale, luogo di incontro e di valorizzazione delle tradizioni e delle relazioni umane. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

