Vitulano rinnovato il direttivo del Circolo sociale della terza età

Tempo di lettura: 2 minuti Domenica 1° marzo 2026, nella sala comunale "Paolo De Filippo", si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo del Circolo sociale della terza età APS di Vitulano. Un appuntamento molto sentito dalla comunità, che ha fatto registrare un'altissima partecipazione: ha votato infatti oltre il 90% degli aventi diritto, segno tangibile dell'attaccamento dei soci alla vita dell'associazione. Al termine dello scrutinio sono risultati eletti, in ordine di voti: D'Afflitto Vincenzina (detta Enza) voti 63, Goglia Nicola voti 40, Caporaso Lucia voti 37, Matarazzo Nicola voti 28, Limata Mennato voti 26. Un gruppo che unisce esperienza e rinnovato entusiasmo, pronto a proseguire nel solco delle numerose attività portate avanti negli ultimi anni.