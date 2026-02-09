La star 50 radiosissimi anni incanta con un hairstyle da sirena | un caschetto impeccabile wet look pettinato all' indietro e con finish bagnato Come copiarlo

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali a San Siro, Charlize Theron ha sfoggiato un hairstyle da vera sirena. La star, 50 anni, ha scelto un wet look impeccabile: un caschetto pettinato all’indietro con effetto bagnato, che ha catturato l’attenzione di tutti. Un look semplice, ma di grande impatto, che ha dato un tocco di eleganza e sensualità alla manifestazione.

A San Siro, durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali, Charlize Theron si è affidata al rigore e al sex appeal del wet bob, un caschetto effetto bagnato, pettinato all'indietro in un look scultoreo. Il finish è bagnato, il liscio totale, la linea del caschetto geometrica netta. Un hair look che ha messo in evidenza i lineamenti perfetti della star, 50 – radiosissimi – anni. Ghali e Charlize Theron, il messaggio di pace che attraversa San Siro X Charlize Theron, il wet bob da star alle Olimpiadi Milano-Cortina. Il tono di biondo luminosissimo e variegato crea un effetto blend nel caschetto, in grado di illuminare l'incarnato.

