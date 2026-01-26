Serie C l' Appia Rugby Brindisi porta a casa un' altra vittoria

Il 25 gennaio a Sant’Elia, Brindisi, l’Appia Rugby ha ottenuto una vittoria contro i Draghi Bat, nella prima giornata del girone di ritorno della Serie C Puglia-Calabria. La partita si è conclusa con il punteggio di 45-11, confermando la buona forma della squadra di casa. Questo risultato contribuisce alla classifica e al proseguimento del campionato per l’Appia Rugby Brindisi.

BRINDISI - Nella giornata di domenica 25 gennaio, il campo di Sant'Elia a Brindisi ospita la sfida tra l'Appia Rugby Brindisi e i Draghi Bat, valevole per la prima giornata del girone di ritorno Puglia-Calabria della Serie C, terminata con il punteggio di 45-11 in favore dei padroni di casa. Oltre alla rotondità del risultato, il match solleva diverse riflessioni sul rendimento della squadra brindisina che, dopo aver sempre segnato almeno 60 punti nelle precedenti uscite, registra una vittoria ben lontana dalle aspettative contro una formazione che, nonostante sia ultima in classifica, mette in difficoltà il Brindisi più del previsto.

