Vis Pesaro-Ternana Fabio Liverani | Leggiamo e vediamo cosa accade Due mesi da giocare con serenità e leggerezza

Il tecnico della Ternana ha dichiarato che si affiderà alle analisi e alle scelte della squadra in vista della partita contro il Vis Pesaro, prevista per sabato 14 alle 17. Dopo la sconfitta contro il Gubbio, ha sottolineato l’importanza di affrontare le ultime due settimane di campionato con tranquillità e senza pressioni e ha invitato a mantenere un atteggiamento sereno.

Il tecnico presenta l’anticipo in programma sabato 14 marzo (ore 17.30) allo stadio Libero Liberati Ripartire dopo la sconfitta maturata contro il Gubbio. Il match Vis Pesaro-Ternana si gioca sabato 14 (ore 17.30) e rappresenta l’ennesimo crocevia in ottica miglior piazzamento post season. I rossoverdi devono prestare massima attenzione poiché la classifica è piuttosto corta. Pertanto l’impegno del Benelli è un test probante al cospetto di una formazione reduce da quattro risultati utili consecutivi. Il tecnico Fabio Liverani ha presentato, nella sala stampa del Liberati, la gara contro i biancorossi: “Detengono una rosa composta da calciatori esperti ed in campionato stanno lottando per obiettivi similari ai nostri. 🔗 Leggi su Today.it Articoli correlati Leggi anche: Ternana-Ravenna, Fabio Liverani: “Una partita da Ternana e da gente che lotta”. Capuano ancora out Ternana-Livorno, Fabio Liverani: “La sostenibilità del club esula da cessioni importanti. Nessuna emergenza di mercato”Inizia il 2026 di Ternana-Livorno impegnate nel posticipo della ventesima giornata allo stadio Liberati. Contenuti e approfondimenti su Vis Pesaro Ternana Fabio Liverani... Temi più discussi: Ternana, Pettinari ancora non recupera ma torna Vallocchia; Nel match con la Juve Next Gen è arrivato il successo fuori casa più prestigioso di tutta la stagione; Ternana-Gubbio, le probabili formazioni; Ternana, scontro diretto con la Vis Pesaro. Capuano: A Pesaro faremo una grande gara. Pronostico Vis Pesaro vs Ternana – 14 Marzo 2026La sfida di Serie C tra Vis Pesaro e Ternana accende l’interesse di analisti e scommettitori. In programma il 14 Marzo 2026 alle 17:30 allo stadio Tonino ... news-sports.it Vis Pesaro-Ternana, Liverani: «Domani la prima di sette finali, gruppo concentrato sul campo»Inizia la volata finale del campionato per la Ternana che dopo la bruciante sconfitta interna per mano del Gubbio deve riprendere la marcia a partire da Pesaro. Nella classica conferenza di vigilia ... umbria24.it #SerieC gr.B Forlì-Livorno 1-1 Juventus NextGen-Vis Pesaro 1-3 Carpi-Torres 1-1 Pianese-Pineto 1-0 Guidonia-Sambenedettese 0-1 Ternana-Gubbio 0-1 league table (top5) 1 Arezzo 63 2 Ascoli 59 3 Ravenna 57 4 Pianese 43 5 Campobasso 42 x.com Ferrante, Cianci e Dubickas hanno deciso la sfida del Comunale fra Arezzo e Ternana. Corazza ha gelato San Benedetto del Tronto, regalando 3 punti all'Ascoli. Determinanti le segnature di Nicastro e Nebuloso al 94' per le vittorie di Vis Pesaro e Pineto. Tutti - facebook.com facebook