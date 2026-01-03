Ternana-Livorno Fabio Liverani | La sostenibilità del club esula da cessioni importanti Nessuna emergenza di mercato

Il match tra Ternana e Livorno, in programma allo stadio Liberati nel posticipo della ventesima giornata del 2026, vedrà Fabio Liverani sottolineare come la sostenibilità del club non dipenda da cessioni importanti. Il tecnico ha precisato che al momento non ci sono emergenze di mercato e che la gestione della squadra si basa su un equilibrio finanziario stabile, senza pressioni esterne o necessità immediate di interventi.

Inizia il 2026 di Ternana-Livorno impegnate nel posticipo della ventesima giornata allo stadio Liberati. Il tecnico Fabio Liverani è intervenuto nella conferenza stampa della vigilia per presentare la sfida contro gli amaranto (domenica 4 gennaio ore 20.30) e fornire anche indicazioni sul mercato.

LIVE – TERNANA-LIVORNO, la conferenza stampa di Liverani - Benvenuti nella diretta testuale della conferenza stampa di Fabio Liverani alla vigilia di Ternana- ternananews.it

Ternana-Livorno, Liverani: «Dobbiamo fare meglio del girone d’andata, squadra resterà competitiva» - di Mattia Farinacci La Ternana riprende il cammino in campionato e comincia il girone di ritorno ospitando il Livorno, vittorioso nella prima giornata di campionato contro i rossoverdi. umbria24.it

Amici di AM Terni Television, domani 4 gennaio, torna il Ternana Live Show, prima puntata del 2026 per Ternana - Livorno. In studio Livia Torre, Alberto Favilla, ospiti in studio Raffaele Riccardi e Pietro Biagini. L'appuntamento è per le 20:15, canale 84, in dire - facebook.com facebook

Ternana, Alessandro Mastrodomenico arbitrerà la partita contro il Livorno x.com

