Tre minorenni sono stati denunciati dai carabinieri di Castiglione di Ravenna per aver spruzzato spray al peperoncino durante una lite su un bus, causando lesioni aggravate e interruzione del servizio pubblico. L'episodio, avvenuto il 23 gennaio 2026, ha coinvolto tre ragazzi di età compresa tra i 15 e i 17 anni, ritenuti responsabili di aver provocato danni e disagi.

Castiglione di Ravenna, 23 gennaio 2026 – Sono ritenuti responsabili, in concorso, di lesioni aggravate e interruzione di servizio pubblico, i tre ragazzini di 15, 16 e 17 anni, denunciati dai carabinieri della Stazione di Castiglione di Ravenna. I tre sono stati coinvolti in una furibonda lite sull’autobus, pare nata per un posto a sedere: a un certo punto è comparsa una bomboletta di spray al peperoncino che è stata spruzzata contro un 17enne. E’ successo mercoledì mattina, nel tragitto verso la scuola: sul bus è scattato il panico e sono stati chiamati subito i sanitari e i carabinieri. Per ristabilire l’ordine, l’autista del pullman è stato costretto a fermare il mezzo per far scendere tutti i passeggeri e poi ricorrere a un mezzo sostitutivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Furibonda lite per un posto a sedere sul bus: spray al peperoncino contro un ragazzino

Leggi anche: Follia sul bus: ragazzini spruzzano spray al peperoncino, 15 persone intossicate

Leggi anche: Panico sul bus a Ravenna: spruzzato spray al peperoncino, 10 intossicati. Una bambina in ospedale

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Litigano al bar dell’Esselunga e spruzzano spray al peperoncino: due donne soccorse; Da parte offesa a imputato: scherzo di Halloween per un 42enne sulmonese; Emanuele Di Caterino, assolto l’accoltellatore. La rabbia della mamma in aula: Ucciso ragazzino innocente; Aggredisce la compagna e ferisce il suocero: arrestato 25enne.

Montegranaro, lite furibonda fra due extracomunitari: portati all'ospedale Murri di Fermo, violenza anche contro i carabinieriMONTEGRANARO I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Fermo unitamente a quelli della caserma di Monte Urano sono intervenuti a Montegranaro per sedare una lite tra due ... corriereadriatico.it

Furibonda lite tra fidanzati, arriva la poliziaIeri pomeriggio in via del Trivio: grida e accuse pesanti, i cittadini hanno chiamato il 113 per evitare che la situazione degenerasse. Forti urla, accuse pesanti, frasi aggressive e spintoni in pieno ... ilrestodelcarlino.it

Il corpo dell’uomo si trovava tra i mobili a soqqiadro. Lo scenario è quello di una lite furibonda ...... - facebook.com facebook