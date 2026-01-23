Furibonda lite per un posto a sedere sul bus | spray al peperoncino contro un ragazzino
Tre minorenni sono stati denunciati dai carabinieri di Castiglione di Ravenna per aver spruzzato spray al peperoncino durante una lite su un bus, causando lesioni aggravate e interruzione del servizio pubblico. L'episodio, avvenuto il 23 gennaio 2026, ha coinvolto tre ragazzi di età compresa tra i 15 e i 17 anni, ritenuti responsabili di aver provocato danni e disagi.
Castiglione di Ravenna, 23 gennaio 2026 – Sono ritenuti responsabili, in concorso, di lesioni aggravate e interruzione di servizio pubblico, i tre ragazzini di 15, 16 e 17 anni, denunciati dai carabinieri della Stazione di Castiglione di Ravenna. I tre sono stati coinvolti in una furibonda lite sull’autobus, pare nata per un posto a sedere: a un certo punto è comparsa una bomboletta di spray al peperoncino che è stata spruzzata contro un 17enne. E’ successo mercoledì mattina, nel tragitto verso la scuola: sul bus è scattato il panico e sono stati chiamati subito i sanitari e i carabinieri. Per ristabilire l’ordine, l’autista del pullman è stato costretto a fermare il mezzo per far scendere tutti i passeggeri e poi ricorrere a un mezzo sostitutivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Follia sul bus: ragazzini spruzzano spray al peperoncino, 15 persone intossicate
Leggi anche: Panico sul bus a Ravenna: spruzzato spray al peperoncino, 10 intossicati. Una bambina in ospedale
Argomenti discussi: Litigano al bar dell’Esselunga e spruzzano spray al peperoncino: due donne soccorse; Da parte offesa a imputato: scherzo di Halloween per un 42enne sulmonese; Emanuele Di Caterino, assolto l’accoltellatore. La rabbia della mamma in aula: Ucciso ragazzino innocente; Aggredisce la compagna e ferisce il suocero: arrestato 25enne.
Montegranaro, lite furibonda fra due extracomunitari: portati all'ospedale Murri di Fermo, violenza anche contro i carabinieriMONTEGRANARO I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Fermo unitamente a quelli della caserma di Monte Urano sono intervenuti a Montegranaro per sedare una lite tra due ... corriereadriatico.it
Furibonda lite tra fidanzati, arriva la poliziaIeri pomeriggio in via del Trivio: grida e accuse pesanti, i cittadini hanno chiamato il 113 per evitare che la situazione degenerasse. Forti urla, accuse pesanti, frasi aggressive e spintoni in pieno ... ilrestodelcarlino.it
Il corpo dell’uomo si trovava tra i mobili a soqqiadro. Lo scenario è quello di una lite furibonda ...... - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.