Violenta una 15enne approfittando della fiducia della madre | condannato a 7 anni di carcere

Un uomo è stato condannato a sette anni di carcere dopo essere stato riconosciuto colpevole di aver molestato sessualmente una ragazza di 15 anni. L’episodio è avvenuto approfittando della fiducia riposta dalla madre della vittima, che non era presente al momento. La sentenza è stata emessa dopo il processo che ha portato alla condanna.

Un uomo è stato condannato a 7 anni di reclusione poiché ritenuto colpevole di una violenza sessuale ai danni di una 15enne. L'uomo era riuscito a conquistare la fiducia della madre per riuscire a stare da solo con la ragazza.