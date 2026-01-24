Scontro tra bus e furgone nel Mantovano lamiera si stacca e travolge un'auto | muore Rosario Castrovillari

Nella zona del Mantovano si è verificato un incidente tra un bus e un furgone, con la lamiera staccatasi dal veicolo che ha colpito un’auto. Purtroppo, l’incidente ha causato la morte di Rosario Castrovillari, un uomo di 50 anni, colpito da un frammento di lamiera conficcato nel parabrezza della sua vettura. L’evento ha suscitato attenzione sulle dinamiche e le cause dell’incidente.

Rosario Castrovillari era l'uomo di cinquant'anni che è morto dopo che un pezzo di lamiera si è staccato da un pullman e si è conficcato nel suo parabrezza. Il bus si era scontrato con un furgone.🔗 Leggi su Fanpage.it

Incidente mortale a Volta Mantovana. Lamiera si stacca da un bus dopo un incidente e uccide Rosario Castrovillari, padre di due bimbiUn grave incidente a Volta Mantovana ha causato la morte di Rosario Castrovillari, padre di due figli.

Scontro bus-furgone, si stacca lamiera e uccide automobilistaUn incidente tra un bus e un furgone si è verificato in provincia di Mantova, causando la morte di un uomo di 50 anni.

