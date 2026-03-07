Mercedes invade corsia opposta e centra l'auto del prof di informatica | Samuel morto a 29 anni

Venerdì sera, nella Marca, un incidente stradale ha causato la morte di Samuel Mazzon, un professore di informatica e ingegnere di 29 anni originario di Treviso. Secondo quanto ricostruito, la vettura condotta da Mazzon ha invaso la corsia opposta, andando a scontrarsi con un altro veicolo. L’incidente si è verificato in un tratto stradale dove sono intervenuti i soccorritori.

