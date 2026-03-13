Violento schianto | perde il controllo e centra un’auto ibrida in sosta

Nel tardo pomeriggio di ieri sulla strada statale SS13 Pontebbana a Campoformido, un veicolo ha perso il controllo e si è schiantato contro un'auto ibrida in sosta. L'incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 17 e ha coinvolto due automobili. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la scena e ricostruire la dinamica.

Incidente nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 12 marzo, a Campoformido lungo la SS13. Sul posto soccorsi, vigili del fuoco e polizia locale. Traffico rallentato per circa due ore Attimi di paura nel tardo pomeriggio di ieri lungo la strada statale SS13 Pontebbana, nel territorio comunale di Campoformido, dove pochi minuti prima delle 17 si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli. Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio della Polizia locale del Corpo del Distretto del Cormor, il conducente di una Volkswagen Passat con un passeggero a bordo, proveniente da Codroipo e diretto verso Udine, ha perso il controllo del mezzo.