Perde il controllo della sua auto e si schianta contro le auto in sosta | ferita una 40enne

A Ancona, lungo via del Fornetto, un incidente ha coinvolto un'auto che, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo e si è schiantata contro veicoli in sosta. Nel sinistro è rimasta ferita una donna di circa 40 anni. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sui danni causati.

ANCONA - Stava viaggiando lungo via del Fornetto quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della sua auto e si è schiantata contro le auto in sosta. Protagonista della vicenda una donna di 40 anni che è rimasta ferita. L'incidente è avvenuto oggi pomeriggio poco prima delle 15. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Perde il controllo della sua auto e si schianta contro le auto in sosta: ferita una 40enne Leggi anche: Incidente a San Leone: perde il controllo dell’auto e si schianta contro una vettura in sosta Leggi anche: Perde il controllo della moto e si schianta contro un’auto in sosta: Riccardo muore a 21 anni La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Perde il controllo dell'auto e danneggia la vetrata di uno studio, rintracciato il conducente; Curno, perde il controllo dell’auto e finisce contro una recinzione. Grave 73enne; Otranto, perde il controllo dell’auto e finisce contro un muretto a secco: muore 59enne; Perde il controllo dell'auto e cappotta nel fossato: conducente ferito. Otranto, perde il controllo dell’auto e finisce contro un muretto a secco: muore 59enne - Tragedia ieri sera sulla sulla strada provinciale 336 che collega Otranto ad Alimini, dove uno chef di 59 anni, Angelo Maggio, ha perso la vita in un incidente stradale. trmtv.it

Perde il controllo dell’auto con un amico: morto sul colpo il 24enne David Simone, grave il passeggero - Il giovane avrebbe perso il controllo dell'auto durante la notte mentre viaggiava con un amico 21enne ... fanpage.it

Puglia, perde controllo dell’auto e finisce fuori strada, muore sul colpo David, aveva solo 24 anni - Tragico schianto tra Salice Salentino e Carmiano: perde la vita David Simone, 24 anni. baritalianews.it

IMPERIA, INCIDENTE IN CORSO GARIBALDI: MOTOCICLISTA PERDE IL CONTROLLO E ROVINA A TERRA. SUL POSTO CROCE BIANCA E POLIZIA STRADALE - facebook.com facebook

Pura: perde il controllo del veicolo e urta un muretto x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.