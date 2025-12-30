Violento con l' ex compagna ignora il divieto di avvicinamento e continua a perseguitarla | l' uomo finisce agli arresti domiciliari

Un uomo è stato arrestato agli arresti domiciliari per aver violato il divieto di avvicinamento alla ex compagna, continuando a perseguitarla con messaggi e minacce. Nonostante le restrizioni, ha insistito nel contattarla, manifestando comportamenti violenti e persecutori. L’episodio evidenzia l’importanza delle misure di tutela e della vigilanza nei casi di violenza domestica.

Non accettava la fine della relazione e, nonostante avesse già il divieto di avvicinarsi, ha continuato a tormentare l'ex compagna con messaggi e minacce pur di convincerla a tornare insieme. Visto che il 38enne ha ignorato l'ordine di starle alla larga, la giustizia ha deciso di usare il pugno.

