Paura a Roma uomo ucciso a coltellate davanti al supermercato | due persone fermate

Un violento episodio di cronaca nera ha sconvolto il quadrante nord ovest della capitale nel primo pomeriggio. Un uomo è stato ucciso a coltellate davanti a un supermercato in zona Cornelia, al termine di una lite degenerata in pochi istanti. Il fatto è avvenuto poco prima delle 14 in piazza San Giovanni Battista della Salle, a ridosso di Circonvallazione Cornelia. Sul posto sono intervenuti rapidamente i carabinieri, che hanno avviato le indagini e fermato due persone con l’accusa di omicidio. Secondo una prima ricostruzione, tre uomini stavano discutendo animatamente all’esterno dell’esercizio commerciale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

