A Vinci, un uomo è disperso dopo essere uscito di strada con lo scooter e finito in un canale con acque vorticose. I Vigili del fuoco, con il nucleo sommozzatori e il carro SAF, stanno effettuando le ricerche nel tratto interessato. La persona non è ancora stata trovata e le operazioni di soccorso sono in corso.

EMPOLI – E’ uscito di strada con il ciclomotore finendo nell’acqua di un canale. E’ disperso. Lo stanno cercando i Vigili del fuoco del con il nucleo sommozzatori e il carro SAF con personale per soccorso fluviale. I vigili del fuoco stanno intervenendo dalle ore 17.35 nel comune di Vinci in Via Pietramarina, per il soccorso ad una persona uscita di strada con lo scooter, finendo in un canale di raccolta delle acque con una forte corrente. Allertato anche l’elicottero Drago 125 del reparto volo di Cecina per effettuare il sorvolo del canale che ha portato esito negativo. Sul posto i Vigili del fuoco con le mute stanno effettuando le ricerche sia in acqua che sulle sponde del canale. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Vinci, incidente: disperso nell’acqua vorticosa di un canale. E’ uscito di strada con lo scooter

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