Società auto ville e orologi di lusso | sequestrati beni per 36.5 milioni di euro ad un' imprenditrice emiliana

28 feb 2026

Le forze di polizia hanno sequestrato beni per un valore di 36,5 milioni di euro a un’imprenditrice emiliana. Tra gli oggetti confiscati ci sono auto, ville, orologi di lusso e società attive nel commercio di materie. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Bologna, riguarda un patrimonio considerato collegato a una vicenda giudiziaria in corso. La confisca è stata eseguita dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna.

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, in esecuzione di un provvedimento  emesso dal Tribunale di Bologna - Sezione Specializzata Misure di Prevenzione, hanno sottoposto a confisca un ingente patrimonio costituto da società operanti nel commercio di materie. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Maxi confisca da 37 milioni fra auto di lusso, ville e società: due imprenditori condannati per frodeBeni per 37 milioni confiscati a un imprenditore e a un commercialista di Anzio: fatture false, crediti Iva fittizi e riciclaggio dopo la sentenza...

Confiscati beni per 36,5 milioni all’imprenditriceUn patrimonio da 36 milioni e mezzo di euro andrà definitivamente nelle mani dello Stato: un sistema di società attive nel commercio di materie...

