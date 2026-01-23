Maxi confisca da 37 milioni fra auto di lusso ville e società | due imprenditori condannati per frode

Un maxi sequestro di 37 milioni di euro ha coinvolto un imprenditore e un commercialista di Anzio, condannati per frode, fatture false, crediti Iva fittizi e riciclaggio. La confisca comprende auto di lusso, ville e società, in seguito a una sentenza definitiva della Cassazione. L’operazione evidenzia le misure adottate per contrastare pratiche illecite nel settore economico.

Beni per 37 milioni confiscati a un imprenditore e a un commercialista di Anzio: fatture false, crediti Iva fittizi e riciclaggio dopo la sentenza della Cassazione.🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Ville, auto di lusso e opere d’arte: maxi sequestro da 106 milioni a 4 imprenditori romani IL VIDEO | Frode fiscale: scatta la confisca da 37 milioni di euroLe autorità italiane hanno disposto la confisca di 37 milioni di euro in seguito a un procedimento di frode fiscale. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Maxi confisca da 37 milioni: smantellata frode fiscale nella logistica, due condannati ad Anzio; GUARDIA DI FINANZA * MAXI-CONFISCA DA 37 MILIONI DI EURO AD ANZIO, SGOMINATA ORGANIZZAZIONE CRIMINALE CHE FRODAVA LO STATO; L’ADIGE.IT * ATTUALITÀ: IL GAS APRE IN FORTE RIBASSO AD AMSTERDAM (-4,4%). Anzio, maxi confisca da 37 milioni dopo sentenza definitivaInchiesta che aveva coinvolto oltre 40 persone indagate a vario titolo per associazione a delinquere, frode fiscale, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ... latinaoggi.eu Maxi confisca da 37 milioni: smantellata frode fiscale nella logistica, due condannati ad AnzioNei guai un imprenditore e un commercialista del posto, ritenuti ai vertici di una grande organizzazione criminale ANZIO – Un patrimonio da circa 37 milioni ... etrurianews.it Anna Rita Di Leo. . La DIA di Agrigento ha eseguito la confisca definitiva di un patrimonio del valore di oltre 13 milioni di euro, appartenente a un imprenditore deceduto, operante nel settore dell'olio alimentare e ritenuto contiguo a Cosa Nostra agrigentina. La - facebook.com facebook Dia confisca definitivamente patrimonio di 13 milioni a imprenditore. Indagato deceduto. Era accusato di usura e ritenuto vicino alla mafia #ANSA x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.