Cava c' è la data dei funerali di Anna Tagliaferri | proclamato il lutto cittadino

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Cava de' Tirreni ha annunciato il lutto cittadino per la scomparsa di Anna Tagliaferri. La commemorazione si terrà nella mattina di lunedì 29 dicembre, fino alle ore 14. Durante questa giornata, le bandiere saranno a mezz'asta e saranno adottate misure di lutto e rispetto in segno di cordoglio per la perdita.

Il sindaco di Cava de' Tirreni Vincenzo Servalli ha emesso un'ordinanza di proclamazione del lutto cittadino per la tragica scomparsa di Anna Tagliaferri, per tutta la mattina di lunedì 29 dicembre, fino alle ore 14, con l'esposizione delle bandiere a mezz'asta, il divieto di svolgere in tutte le. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

