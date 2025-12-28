Cava c' è la data dei funerali di Anna Tagliaferri | proclamato il lutto cittadino
Il sindaco di Cava de' Tirreni ha annunciato il lutto cittadino per la scomparsa di Anna Tagliaferri. La commemorazione si terrà nella mattina di lunedì 29 dicembre, fino alle ore 14. Durante questa giornata, le bandiere saranno a mezz'asta e saranno adottate misure di lutto e rispetto in segno di cordoglio per la perdita.
