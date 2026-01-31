Merone si ferma nel dolore | proclamato il lutto cittadino per Eva Ghiglietti

Merone si ferma nel dolore. Il sindaco Alfredo Fusi ha annunciato il lutto cittadino per sabato 31 gennaio 2026, giorno dell’ultimo saluto a Eva Ghiglietti, la ragazza di 14 anni morta improvvisamente nei giorni scorsi. La comunità si stringe intorno alla famiglia e si ferma in silenzio per ricordarla.

Merone si raccoglie in un silenzio carico di dolore e commozione. Con un’ordinanza firmata dal sindaco Alfredo Fusi, il Comune ha proclamato il lutto cittadino per sabato 31 gennaio 2026, nel giorno dell’ultimo saluto a Eva Ghiglietti, la ragazza di 14 anni scomparsa improvvisamente nei giorni.🔗 Leggi su Quicomo.it

Approfondimenti su Eva Ghiglietti

É proclamato il lutto cittadino per il giorno 31.01.2026 in segno di cordoglio per la prematura scomparsa della piccola Eva Ghiglietti, unendosi in tal modo al dolore dei familiari tutti e della comunità meronese. - facebook.com facebook

Eva Ghiglietti si è sentita male martedì: troppo grave l’insufficienza respiratoria, nonostante i soccorsi x.com