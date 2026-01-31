Merone si ferma nel dolore | proclamato il lutto cittadino per Eva Ghiglietti

Da quicomo.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Merone si ferma nel dolore. Il sindaco Alfredo Fusi ha annunciato il lutto cittadino per sabato 31 gennaio 2026, giorno dell’ultimo saluto a Eva Ghiglietti, la ragazza di 14 anni morta improvvisamente nei giorni scorsi. La comunità si stringe intorno alla famiglia e si ferma in silenzio per ricordarla.

Merone si raccoglie in un silenzio carico di dolore e commozione. Con un’ordinanza firmata dal sindaco Alfredo Fusi, il Comune ha proclamato il lutto cittadino per sabato 31 gennaio 2026, nel giorno dell’ultimo saluto a Eva Ghiglietti, la ragazza di 14 anni scomparsa improvvisamente nei giorni.🔗 Leggi su Quicomo.itImmagine generica

Approfondimenti su Eva Ghiglietti

Dolore a Monreale per l’addio ad Angelica e Valeria: proclamato il lutto cittadino

Morte Erri Talone, Colleferro e Artena si fermano: proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali

Il giorno dei funerali di Erri Talone, le città di Colleferro e Artena hanno proclamato il lutto cittadino, fermandosi in segno di rispetto e memoria per il lavoratore scomparso martedì scorso.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.