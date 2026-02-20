Curiosità a Salerno nasce l' Hub delle Donazioni - Emporio Solidale

A Salerno, il 25 febbraio alle 11.30, si apre ufficialmente l’Hub delle Donazioni - Emporio Solidale, nato per aiutare chi ha bisogno. La conferenza stampa si svolgerà alla Casa del Volontariato di via Patella, dove verranno presentati i dettagli di questa nuova iniziativa. L’Emporio offrirà cibo e beni di prima necessità a famiglie in difficoltà, con l’obiettivo di sostenere la comunità locale. La giornata rappresenta un passo avanti per rafforzare il supporto sociale in città. La cittadinanza potrà partecipare e conoscere il progetto.

Si terrà il 25 febbraio, alle 11.30, presso la Casa del Volontariato di via Patella, a Salerno, la conferenza stampa inaugurale di un nuovo e importante presidio sociale per il nostro territorio: l'Hub delle Donazioni - Emporio Solidale. L'iniziativa, sostenuta con i fondi dell'Otto per Mille della Chiesa Valdese, rappresenta un passo concreto nel contrasto alla povertà e nel supporto alle fasce più fragili della popolazione della provincia di Salerno.