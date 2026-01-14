A Chiara Ferragni torna il sorriso | assolta nel processo per truffa sullo scandalo dei pandori e delle uova di Pasqua

Da open.online 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiara Ferragni è stata assolta nel procedimento giudiziario relativo alle accuse di truffa aggravata, coinvolgendo anche altri imputati, riguardo ai casi dei pandori Balocco Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. La decisione segna una svolta importante nel procedimento legale che l’aveva coinvolta, chiudendo un capitolo giudiziario e permettendole di tornare alla propria attività con maggiore serenità.

Chiara Ferragni è stata assolta nel processo che la vede imputata per truffa aggravata, assieme ad altri due, per i noti casi del pandoro Balocco Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. L’annuncio è arrivato dalla stessa imprenditrice, che è uscita dall’aula sorridente e ha risposto alle domande dei giornalisti che attendevano nei corridoi del Palazzo della Giustizia. Questa mattina, entrando nell’aula della terza penale di Milano, Ferragni si era detta «tranquilla e fiduciosa». Il tuo browser non supporta il tag iframe La richiesta di condanna della procura di Milano. L’aggiunto Eugenio Fusco e il pm Cristian Barilli aveva chiesto per l’influencer una condanna ad un anno e 8 mesi senza attenuanti. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Leggi anche: Chiara Ferragni, la Procura chiede una condanna a un anno e otto mesi nel processo per truffa sui casi pandoro e uova di Pasqua

Leggi anche: Chiara Ferragni a processo per truffa aggravata, chiesta condanna a 20 mesi per il pandoro e le uova di Pasqua

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

chiara ferragni torna sorrisoA Chiara Ferragni torna il sorriso: assolta nel processo per truffa sullo scandalo dei pandori e delle uova di Pasqua - Entrando in aula, si era detta «tranquilla e fiduciosa» L'articolo A Chiara Ferragni torna il sorriso: assolta nel processo per truffa su ... msn.com

chiara ferragni torna sorrisoChiara Ferragni assolta nel processo Pandoro Gate: era accusata di truffa aggravata - È arrivata la sentenza per Chiara Ferragni, l'influencer e imprenditrice digitale che era imputata per truffa aggravata per i noti casi del pandoro Balocco Pink Christmas e delle ... msn.com

chiara ferragni torna sorrisoChiara Ferragni assolta nel processo Pandoro Gate: era accusata di truffa aggravata. «Sono commossa, ringrazio tutti» - È arrivata la sentenza per Chiara Ferragni, l'influencer e imprenditrice digitale che era imputata per truffa aggravata per i noti casi del pandoro Balocco Pink Christmas e delle ... leggo.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.