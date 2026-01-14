A Chiara Ferragni torna il sorriso | assolta nel processo per truffa sullo scandalo dei pandori e delle uova di Pasqua

Chiara Ferragni è stata assolta nel procedimento giudiziario relativo alle accuse di truffa aggravata, coinvolgendo anche altri imputati, riguardo ai casi dei pandori Balocco Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. La decisione segna una svolta importante nel procedimento legale che l’aveva coinvolta, chiudendo un capitolo giudiziario e permettendole di tornare alla propria attività con maggiore serenità.

Chiara Ferragni è stata assolta nel processo che la vede imputata per truffa aggravata, assieme ad altri due, per i noti casi del pandoro Balocco Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. L'annuncio è arrivato dalla stessa imprenditrice, che è uscita dall'aula sorridente e ha risposto alle domande dei giornalisti che attendevano nei corridoi del Palazzo della Giustizia. Questa mattina, entrando nell'aula della terza penale di Milano, Ferragni si era detta «tranquilla e fiduciosa». La richiesta di condanna della procura di Milano. L'aggiunto Eugenio Fusco e il pm Cristian Barilli aveva chiesto per l'influencer una condanna ad un anno e 8 mesi senza attenuanti.

