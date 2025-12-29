Viaggio al Pincio e in Montagnola | spacciatori sbandati e degrado E sotto gli alberi spunta una tenda

Nel cuore di Bologna, tra via Indipendenza e i parchi del Pincio e della Montagnola, si manifestano situazioni di degrado e presenza di soggetti senza fissa dimora. Sotto gli alberi si nota anche una tenda, simbolo di una difficile convivenza tra spazi pubblici e realtà sociali complesse. Questa situazione riflette le sfide quotidiane di alcune zone centrali della città, evidenziando la necessità di interventi e soluzioni condivise.

Bologna, 29 dicembre 2025 – Chi arriva dall’autostazione o dallo scalo ferroviario si trova davanti, in via Indipendenza, all’ingresso del centro storico. Incorniciato da uno scenario di degrado che lascia perplesso qualsiasi viaggiatore. Tra la scalinata del Pincio e il parco della Montagnola, infatti, la ’passeggiata’ di turisti e residenti è all’insegna del degrado e dell’inciviltà. Partendo dalle rovine della Rocca di Porta Galliera, ’vicine di casa’ dell’autostazione e dirimpettaie di piazza XX Settembre. BOLOGNA DEGRADO PINCIO MONTAGNOLA E PIAZZA OTTO AGOSTO Una distesa di bottiglie di vetro e di plastica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

