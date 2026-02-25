Villa Borghese tour del degrado nell' oasi dei clochard

Una studentessa è stata aggredita lunedì sera a Villa Borghese, una delle principali aree verdi di Roma, a causa della presenza crescente di persone senza fissa dimora. La vicenda ha portato alla luce il degrado che interessa il parco, frequentato da molti cittadini e turisti. La situazione si aggrava con l’aumento di persone che vivono per strada, lasciando poche zone sicure per chi passeggia o si rilassa. La questione ora richiede interventi concreti per garantire maggiore sicurezza.

Un gioiello verde in mano ai disperati. Questa la realtà sulla quale ha risollevato il velo la storia della studentessa aggredita lunedì sera a Villa Borghese. Complice il degrado in cui versa, il parco cittadino è tornato a mostrarsi per quello che è: da una parte uno spazio simbolo della grande bellezza, in cui il patrimonio arboreo e quello architettonico convivono alla perfezione, e dall'altra una "terra" insicura, in cui ogni giorno trovano rifugio clochard e delinquenti. Per rendersene conto basta raggiungere viale Giorgio Washington, il luogo in cui la ragazza ha denunciato di essere stata avvicinata e colpita, e percorrere a piedi le principali arterie stradali che attraversano il polmone verde del quartiere Pinciano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

