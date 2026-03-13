Vietato nascere morire e sposarsi Il cartello appeso all’anagrafe di Caino per il poco personale

Nel comune di Caino, in provincia di Brescia, il sindaco ha affisso un cartello ironico sulla porta dell’anagrafe con la scritta « è vietato nascere, morire e sposarsi ». La decisione è stata presa a causa della carenza di personale che rende difficile gestire le pratiche amministrative legate alle nascite, ai matrimoni e ai decessi. La misura ha suscitato attenzione tra i residenti e i visitatori.

Nel comune di Caino, in provincia di Brescia, il sindaco Cesare Sambrici ha affisso un cartello ironico sulla porta dell’anagrafe con la scritta « è vietato nascere, morire e sposarsi ». Il messaggio serve a segnalare che l’ufficio è quasi fermo a causa della grave mancanza di personale. Del caso ne parla Il Giornale di Brescia. Il sindaco: «Ieri ho fatto un certificato di residenza». Attualmente la responsabile dell’anagrafe sarà assente per circa dieci mesi, e negli ultimi mesi altri tre dipendenti hanno mollato l’impiego comunale per un altro posto di lavoro, spesso molto più vicino a casa. Uno purtroppo è in malattia. «Ieri ho fatto io... 🔗 Leggi su Open.online

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