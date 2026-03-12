Vietato nascere morire e sposarsi manca il personale e chiude l’ufficio anagrafe a Caino

Brescia, 12 marzo 2026 – Ufficio anagrafe chiuso a tempo indeterminato nel Comune di Caino, nel Bresciano, per l'assenza improvvisa di personale in grado di garantire il servizio. E all'ingresso dell'ufficio il sindaco Cesare Sambrici ha affisso un cartello dal tono ironico che avvisa i cittadini che, "fino a data da destinarsi", è "vietato nascere, morire, sposarsi" o rivolgersi allo sportello per qualsiasi adempimento. Il provvedimento arriva mentre si avvicinano le scadenze legate alle consultazioni referendarie, con inevitabili ricadute sull'organizzazione delle attività elettorali. Secondo quanto riferito dall'amministrazione, l'unica dipendente addetta al settore resterà assente per diversi mesi per motivi personali, lasciando il municipio privo di figure con le competenze necessarie per svolgere le pratiche ordinarie.