Industriali merci del distretto orafo bloccate in dogana all’aeroporto

Le merci del distretto orafo di Arezzo, spedite venerdì scorso, sono ancora ferme alla dogana dell'aeroporto di Dubai. Le aziende del settore industriale che le avevano inviate non hanno ancora ricevuto i prodotti, impedendo la consegna ai clienti. La situazione riguarda esclusivamente le merci esportate e non ci sono ancora indicazioni su quando potranno essere sbloccate.

Arezzo, 3 marzo 2026 – Al momento le merci spedite venerdì scorso dal distretto orafo di Arezzo non sono ancora state consegnate ai clienti perché risultano bloccate alla dogana dell'aeroporto di Duba i. «Inoltre la chiusura dello spazio aereo - inizialmente prevista fino alle 15 - è stata posticipata a domani, comportando ulteriori 24 ore di fermo». Lo riferisce l'imprenditrice orafa aretina e presidente di Confindustria Toscana Sud Giordana Giordini. «Questo significa che - prosegue Giordini - oltre alla merce già spedita e non consegnata, non è possibile procedere con nuove spedizioni. Di conseguenza, la situazione diventa ancora più critica: se non si può consegnare né spedire nuova merce, l'intera settimana rischia di essere compromessa dal punto di vista operativo».