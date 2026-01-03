Trump | Putin sta uccidendo troppe persone Non sono entusiasta – Il video

In un recente intervento, Donald Trump ha dichiarato che Vladimir Putin sta causando troppe vittime, esprimendo una certa insoddisfazione. Durante il suo intervento a Mar-a-Lago, ha anche precisato di non aver discusso di Maduro nella telefonata con il presidente russo. Questo commento si inserisce nel contesto delle attuali tensioni internazionali e delle questioni geopolitiche in corso.

(Agenzia Vista) Mar-a-Lago, Stati Uniti, 03 gennaio 2026 "Io e Putin non abbiamo mai parlato di Maduro nella telefonata. Non sono entusiasmato da Putin. Sta uccidendo troppe persone". Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump dalla sua conferenza stampa a Mar-a-Lago. Courtesy: X White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.

