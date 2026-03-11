Crisi Iran Meloni | Pronti ad aumentare tasse a chi specula sui carburanti – Il video

Il 11 marzo 2026, un rappresentante del governo ha dichiarato che è pronto ad aumentare le tasse per chi specula sui carburanti, in risposta all’aumento dei prezzi. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento a Roma e si rivolge sia agli italiani sia a coloro che potrebbero tentare di approfittare di questa situazione per trarne profitto.

(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 “Riguardo l’attuale aumento dei prezzi dei carburanti, il messaggio che voglio dare agli italiani ma anche a chi dovesse pensare di sfruttare questa situazione per arricchirsi sulla pelle dei cittadini e delle imprese è: consiglio prudenza. Perché faremo tutto quello che possiamo per impedire che si speculi sulla crisi compreso se necessario recuperare i proventi della speculazione con una maggiore tassazione delle aziende che ne fossero responsabili”. Così la premier Giorgia Meloni, nel suo discorso al Senato in merito agli sviluppi della crisi in Medioriente, in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Bollette, Meloni: “Pronta ad aumentare le tasse a chi specula sui prezzi dell’energia”Il governo è pronto a intervenire contro eventuali speculazioni sui prezzi dell’energia.

Iran, Meloni: Usa-Israele fuori dal diritto. Più tasse a chi specula sui carburanti«Qui non c’è un governo complice di decisioni altrui, né tantomeno isolato in Europa, né colpevole di conseguenze economiche che la crisi può avere...

Aggiornamenti e notizie su Crisi Iran

Temi più discussi: Crisi Iran, Meloni frena sull’uso delle basi Usa in Italia: Non siamo in guerra, pronti a tassare gli speculatori; Guerra Iran, le posizioni dell'Italia e dei Paesi europei dopo gli attacchi Usa-Israele; Guerra in Iran, la premier Meloni: Sono preoccupata. Pronti ad aumentare le tasse alle aziende che speculano; Guerra in Iran, Mattarella convoca Meloni e Crosetto. Il Quirinale: Una crisi molto grave.

Crisi Iran, Meloni: Pronti ad aumentare tasse a chi specula sui carburantiRiguardo l’attuale aumento dei prezzi dei carburanti, il messaggio che voglio dare agli italiani ma anche a chi dovesse pensare di sfruttare questa situazione per arricchirsi sulla pelle dei cittadin ... ilgiornale.it

Meloni: «L'Italia non vuole entrare in guerra. L'intervento in Iran fuori dal diritto internazionale. Più tasse a chi specula su carburanti»Per varare le misure contro l'impennata dei prezzi dei carburanti, il governo attenderà di capire nei prossimi giorni l'evoluzione del conflitto in Iran. Intanto una ... ilmessaggero.it

“Italia non andrà in guerra. Condanno la strage delle bambine a Minab e siamo solidali con i familiari” Meloni al Senato sulla crisi in Iran - facebook.com facebook

Meloni: Crisi in Iran tra le più complesse degli ultimi decenni, serve serietà @GiorgiaMeloni x.com