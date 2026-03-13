Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-03-2026 ore 19 | 10

Alle 19:10 del 13 marzo 2026, Astral ha fornito aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio tramite il servizio Infomobilità. Sono stati segnalati eventuali disagi o variazioni nel traffico, con dettagli sui percorsi interessati e le condizioni delle strade. La comunicazione mira a informare gli automobilisti e i pendolari sulla situazione attuale delle strade nella zona.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio in siamo dal raccordo dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna tra le uscite Laurentina e Tuscolana in interna tra Nomentana e La Rustica riguardo alle principali consolari sulla Salaria per la presenza di un cantiere Ci sono code all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe in direzione del centro ricordiamo che sul tratto interessato si transita su una sola corsia passiamo trasporto ferroviario sulla linea fl4 Roma Velletri la circolazione sospesa tra Cecchina e Velletri per accertamenti dell'autorità giudiziaria possibili ritardi... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-03-2026 ore 19:10 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 19:10Astral infomobilità servizio della regione Lazio ha un incidente sulla A1 Roma Napoli tra Colleferro e Anagni direzione Napoli prestare attenzione... Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2026 ore 19:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il tratto Urbano... Tutto quello che riguarda Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 08 | 40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-03-2026 ore 16:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio a 1 Roma Napoli a causa di un incidente Ci ... romadailynews.it La situazione del traffico sulle strade dell'Emilia-Romagna alle 7:50 di oggi (venerdì 13 marzo) nel collegamento in diretta di Alessandra Canale di Rai Mobilità a Buongiorno Regione - facebook.com facebook