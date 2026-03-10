Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2026 ore 19 | 10

Alle 19:10 del 10 marzo 2026, Astral Infomobilità ha fornito aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La redazione ha comunicato le ultime notizie sul traffico e le condizioni stradali nella regione, offrendo un servizio di informazione in tempo reale ai cittadini. La comunicazione si rivolge direttamente agli utenti della strada, mantenendo un tono pratico e immediato.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il tratto Urbano della Roma o detratto iate bivio per il raccordo in direzione di quest'ultimo complice anche un sinistro avvenuto all'altezza di Tor Cervara ci spostiamo sulla raccordo anulare in carreggiata esterna rallentamenti tra le uscite di Pontine Tuscolana interna code tra Flaminia Salaria poi coda tratti tra Bufalotta e Prenestina si sta in coda anche sulla Roma Fiumicino tra via Cristoforo Colombo e via della Magliana in direzione raccordo anulare nel quadrante sud della capitale per traffico intenso.